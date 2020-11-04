القبض على متهمتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في الدورة

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهمتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت أمر قبض بحق متهمتين اثنتين بمنطقة الدورة ببغداد مطلوبتين وفق المادة (٥/اولا) الاتجار بالبشر".



وأضافت أنه "تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة لعدة ايام والإطاحة بهن بعد نصب كمين محكم لهن في منطقة ابو دشير ضمن محافظة بغداد"، مؤكدة أنه "تم تسليمهن الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

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