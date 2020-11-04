صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد 'السيفون' بدون غلق غطاء المرحاض

سلسلة مذهلة من الصور توضح مسافة اندفاع البكتيريا من المرحاض عند شد السيفون من دون اغلاق الغطاء. كما تظهر هذه الدراسة المخاطر التي يواجهها أكثر من نصف البريطانيين من خلال عدم إغلاق الغطاء عند تدفق المياه.



عند شد السيفون لتنظيف المرحاض تتناثر الآلاف من قطرات الهباء الجوي الصغيرة التي يمكن أن تحتوي على البكتيريا والفيروسات وتلوث الأسطح من حولها لمسافة 6 أقدام.

في سلسلة الصور الصادمة، التقطت الكاميرات عالية السرعة قطرات وجزيئات تنطلق من المرحاض في شكل توضيحي لما يمكن أن يحدث عند عدم غلق الغطاء.



تظل مياه وعاء المرحاض ملوثة لعدة مرات بما تحويه من مسببات الأمراض الضارة، ويمكن لهذه القطرات الملوثة أن تطير على الأسطح الأخرى في الحمام، وعلى فرشاة الأسنان مثلا والمناشف وجميع الأسطح وحتى على وجوه الناس.

فإذا لامس شخص ما سطحًا ملوثًا، يمكن أن يصاب بعد ذلك عندما يلمس أنفه أو فمه، وتظهر الصور انتشار البكتيريا وكأنها ألعاب نارية تنفجر، ولكنها في الواقع قطرات من الهباء الجوي تنطلق في الهواء. أظهر البحث الذي أجرته Harpic البريطانية أن الأسباب الرئيسية لعدم غلق الناس للمراحض تمثلت في نسب مختلفة، أولها عدم إدراكهم للمخاطر بنسبة (47٪)، والشعور بالخوف من لمس الغطاء (24٪) والنسيان العام (15٪).

ومع ذلك، قال جميع المستجيبين وعددهم 2000 في بريطانيا تقريبًا (95٪) أنهم سيبدأون في إغلاق الغطاء بعد أن يكونوا على دراية بالمخاطر.