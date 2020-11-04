صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد 'السيفون' بدون غلق غطاء المرحاض

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سلسلة مذهلة من الصور توضح مسافة اندفاع البكتيريا من المرحاض عند شد السيفون من دون اغلاق الغطاء. كما تظهر هذه الدراسة المخاطر التي يواجهها أكثر من نصف البريطانيين من خلال عدم إغلاق الغطاء عند تدفق المياه.
عند شد السيفون لتنظيف المرحاض تتناثر الآلاف من قطرات الهباء الجوي الصغيرة التي يمكن أن تحتوي على البكتيريا والفيروسات وتلوث الأسطح من حولها لمسافة 6 أقدام.
تظل مياه وعاء المرحاض ملوثة لعدة مرات بما تحويه من مسببات الأمراض الضارة، ويمكن لهذه القطرات الملوثة أن تطير على الأسطح الأخرى في الحمام، وعلى فرشاة الأسنان مثلا والمناشف وجميع الأسطح وحتى على وجوه الناس.
أظهر البحث الذي أجرته Harpic البريطانية أن الأسباب الرئيسية لعدم غلق الناس للمراحض تمثلت في نسب مختلفة، أولها عدم إدراكهم للمخاطر بنسبة (47٪)، والشعور بالخوف من لمس الغطاء (24٪) والنسيان العام (15٪).
ومع ذلك، قال جميع المستجيبين وعددهم 2000 في بريطانيا تقريبًا (95٪) أنهم سيبدأون في إغلاق الغطاء بعد أن يكونوا على دراية بالمخاطر.
- أغلق الغطاء عند التنظيف للمساعدة في منع انتشار الجراثيم.
- تأكد من استخدام منظف المرحاض الذي يزيل الترسبات الكلسية ، والذي يوفر منزلًا للجراثيم ، بالإضافة إلى التطهير للحفاظ على النظافة القصوى.
- ارتدِ قفازات أثناء التنظيف لتوفير حماية إضافية ، واغسل يديك بعد الاستخدام.
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