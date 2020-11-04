وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبلـ، في مكتبه اليوم الاربعاء الموافق 4 /11 / 2020 رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء وعلاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة".



واضاف المكتب أن زيدان "بحث معهما الجهود المشتركة للجهات المختصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترجاع اموال الدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير مكتب الكاظمي جهود استرجاع أموال الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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