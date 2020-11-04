واوضحت، "تم ضبط الحاويتين وفقاً لمعلومات من مصادرنا الخاصة والتي تم على إثرها تشكيل لجنة برئاسة مديرية المنفذ وعضوية الكمرك المدني وشرطة الكمارك وشعبة الاستخبارات والمخابرات والكشف على الحاويتين وضبط المادة وختم الحاويتين بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط حاويتين بداخلهما مادة ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.