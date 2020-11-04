ضبط حاويتين بداخلهما مادة ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها في "منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويتين بداخلهما معسل اركيلة الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب".

واوضحت، "تم ضبط الحاويتين وفقاً لمعلومات من مصادرنا الخاصة والتي تم على إثرها تشكيل لجنة برئاسة مديرية المنفذ وعضوية الكمرك المدني وشرطة الكمارك وشعبة الاستخبارات والمخابرات والكشف على الحاويتين وضبط المادة وختم الحاويتين بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".