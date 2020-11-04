من أصل 6 لم يتم فرزها كليا.. ترامب يتقدم على بايدن في 5 ولايات

اظهرت نتائج اولية للانتخابات الاولية تقدم الرئيس الجمهوري دولاند ترامب على نظيره الديمقراطي جو بايدن في 5 ولايات من أصل 6 لم يتم فيها فرز كلي للأصوات.
وبحسب مراقبين فان للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج يوم الثلاثاء.
وتلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.
وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.
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