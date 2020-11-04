انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية



انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية و الاسواق المحلية الاربعاء (4 تشرين الثاني 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 124.850 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الثلاثاء 125.100 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت :-

سعر البيع: 125.250 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.250 دينار لكل 100 دولار. وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.100 دينار لكل 100 دولار. فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 125.250 دينار لكل 100 دولار.

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