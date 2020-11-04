وزير الخارجية المغربي يشيد بدعم الإمارات وقنصليتها في العيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بافتتاح القنصلية الإماراتية في مدينة العيون، مؤكدا أن الخطوة تعبير عن العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون، اليوم الأربعاء، بحضور لفيف دبلوماسي رفيع المستوى، تقدمه إلى جانب الوزير، السفير الإماراتي لدى المغرب العصري الظاهري، والقنصل الإماراتي في العيون، عيسى البلوشي.

وقال بوريطة إن "المغاربة قاطبة يقدرون هذا القرار الهام لدولة الإمارات"، والذي يأتي بعد يومين من الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء.

مضيفا "قرار الإمارات يؤكد بالملموس دعمها الموصول والثابت لوحدة المغرب الترابية"، كما أنه " تعبير عن العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين".

خطوة إماراتية تشكل أيضا بنظر الوزير المغربي "آلية لتعزيز التعاون الثنائي" بين البلدين، ودفعة قوية للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة.