الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نار على فلسطيني "حاول تنفيذ هجوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار، صباح اليوم، على فلسطيني، شمالي الضفة الغربية، بعد محاولته إطلاق النار على جنود قرب حاجز عسكري.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان: " أحبط جنود الجيش قبل قليل محاولة تنفيذ عملية هجومية قرب نابلس".
وأضاف أنه "تم تحييد" الفلسطيني وهي عبارة عادة تستخدم عندما يكون وجود الفلسطيني في حال الخطر.
وتابع أدرعي: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا والتفاصيل قيد الفحص".
من جهتهم، قال شهود عيان فلسطينيون لمحطات الإعلام المحلي إن الجنود أطلقوا النار على سيارة فلسطينية قرب حاجز زعترة الإسرائيلي.
ولم يوضح البيان ولا الشهود أي تفاصيل حول مصير الفلسطيني.
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