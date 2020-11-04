وفاة ممثل خامنئي في العراق إثر إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي نجف نجفي روحاني ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، الأربعاء، أن نجفي روحاني توفي في أحد مستشفيات مدينة قم الواقعة على بعد 157 كم جنوب العاصمة طهران.



وأشارت إلى أن ممثل خامنئي في العراق قد عاد إلى إيران واستقر في قم خلال الأشهر الأخيرة بعد أن انتشر فيروس كورونا على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن المرشد الإيراني باعتباره أعلى هرم السلطة في بلاده يرسل ممثلين مستقلين عن السفراء الإيرانيين إلى بعض الدول.

وأوضحت "فارس" أن نجفي روحاني ظل خلال الشهر الماضي، يعاني بسبب مضاعفات الفيروس التاجي الذي يصيب الجهاز التنفسي قبل أن يتوفي داخل مستشفي بهشتي في قم، أمس الثلاثاء.





وأصايب مسؤولون إيرانيون بكورونا سابقا، أبرزهم محمد باقر نوبخت نائب الرئيس، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وعلي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعلي ربيعي الناطق باسم الحكومة، ومعصومة ابتكار نائبة الرئيس لشؤون المرأة، وبير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ وعشرات النواب في البرلمان.

وسجلت إيران حصيلة رسمية لضحايا كورونا حتى أمس الثلاثاء، بلغت 637 ألفا و712 حالة إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 36 ألفا و160 شخصا.