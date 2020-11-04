شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحزب الديمقراطي يتجه للاحتفاظ بسيطرته على مجلس النواب الأمريكي.



وسيحتفظ الديمقراطيين بعدد كاف من المقاعد للإبقاء على الأغلبية التي فازوا بها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

واستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب لإجراء العديد من التحقيقات بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك على وجه الخصوص إجراءات توجيه اتهامات بالتقصير لترامب.