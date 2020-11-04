مدير عام شرطة أبوظبي يتلقى لقاح كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقي اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات جرعة من لقاح "كوفيد-19"، دعماً منهم للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.



وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أن الإمارات، بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، أثبتت، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تسهم، بالتعاون مع دول العالم، في دعم المساعي للوصول إلى لقاح جديد ضد فيروس "كوفيد-19"، معرباً عن سعادته وفخره بالمشاركة من أجل هدف سامٍ، وهو الانتصار على هذا الفيروس.

وقال إن شرطة أبوظبي تؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق الأهداف ونجاحنا المشترك في حماية مجتمعنا من جميع المخاطر مسؤولية وطنية تتحقق حينما نعمل يداً واحدة لوقاية مجتمعنا وصون سلامته واستدامه أمنه وأمانه.

وأشار إلى أن تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطبية على حد سواء يأتي من إيمان القيادة ببذل الغالي والنفيس من أجل الجميع وتوفير اللقاح، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن، ووطننا سيمضي بطموحاته إلى الأمام، وهو أكثر إصراراً وعزيمة بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس كوفيد-19.