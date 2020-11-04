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محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم الصحراوي الشرقي- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدافن الجديدة بالمنيا؛ ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين.

واطمأن المحافظ، على حالة المصابين داخل مستشفى المنيا العام، وتابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم.

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة المقررة، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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