محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم الصحراوي الشرقي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدافن الجديدة بالمنيا؛ ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين.
واطمأن المحافظ، على حالة المصابين داخل مستشفى المنيا العام، وتابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم.
ووجّه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة المقررة، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية اللازمة.
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