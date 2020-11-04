مصرع طالبة تناولت سم فئران بالخطأ في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تعرضها للتسمم، بدار السلام جنوبي سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حنان. ا" 19 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد شقيقها "محمد" 25 عامًا عامل، برش المتوفية المنزل بمادة سامة "سم فئران" وتناولها الطعام دون غسل يدها ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.