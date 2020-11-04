جامعة الزقازيق: الطبيب المتهم بالتحرش بـ"فتاة الميكروباص" معيد حديث التخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص اليوم الأربعاء، معيد حديث التخرج جرى تعيينه خلال العام الجامعي الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الواقعة قيد تحقيقات النيابة، وأن الجامعة ستُحقق في الواقعة وتتخذ الإجراء المناسب فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

جرى ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.