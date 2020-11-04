ضبط معيد بجامعة الزقازيق بتهمة التحرش بفتاة في ميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، طبيبًا بشريًا "معيد بجامعة الزقازيق"؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من فتاة تتهم فيه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص كانت تستقله بدائرة قسم ثان الزقازيق.

جرى ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الطبيب المتهم معيد حديث جرى تعيينه خلال العام الجامعي الجاري، قبل أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الواقعة قيد التحقيق، وأن الجامعة ستُحقق في الواقعة وتتخذ الإجراء المناسب فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة.