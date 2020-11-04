محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب ا):
أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غرب البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها.
ومازال يتم فرز الأصوات، وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية: إغلاق جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.