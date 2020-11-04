بروتوكول لإنشاء مشتل بيئي في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلن فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والزراعة لإقامة مشتل بيئي بالخارجة.
وقال المهندس حاتم عبدالراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إنه جرى رفع مساحة 5 أفدنة شمال مطار الخارجة، لإقامة مشتل بيئي لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة من هذه الأشجار.
وأضاف حاتم، أنه سيجري استغلال المشتل في تنفيذ أعمال التشجير بقرى ومدن المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي تنفذها وزارة البيئة.
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