بعد هجوم "فيينا"، ماكرون يؤكّد : أوروبا خاصّتنا وعلى أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون... لن نتنازل عن شيء

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مساء الإثنين، تعليقا على الهجوم المسلّح الذي إستهدف مواقع عدّة في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأسفر عن قتيل واحد على الأقل، "على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون... لن نتنازل عن شيء".

وقال ماكرون في تغريدة بالفرنسية وبالألمانية "نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمساوي مشاعر الصدمة والألم (...) بعد فرنسا، هاهو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنّها أوروبا خاصّتنا... على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون.. لن نتنازل عن شيء".

مونت كارلو الدولية / رويترز