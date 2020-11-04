عاجل / باريس: إعتقال رجلٍ بيده منجل

إعتقلت الشرطة الفرنسية في باريس اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، رجلا مسلحا بمنجل "ماشيتي".

وذكرت مصادر في الشرطة أن الرجل أعتُقل في فندق واقع في الدائرة 11 بباريس. ووصلت السلطات إلى الفندق بعد أن أخبر ركاب المترو الشرطة أنهم رأوا رجلاً مسلحًا بمنجل في محطة "Père Lachaise".

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إعتقال شخص مطابق للأوصاف من قبل الشرطة. ولا يوجد ضحايا في الوقت الحالي. والتحقيق جار".