أعلنت شرطة برلين، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، أنها تحقق في شأن مدوّن عبر "يوتيوب" نشر تسجيل فيديو يظهره متجولا في شوارع العاصمة الألمانية بزي عربي تقليدي وهو يجرّ ويجلد شخصا غطى وجهه بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضحت شرطة العاصمة الألمانية عبر "تويتر" أن المدوّن إرتدى زيا عربيا تقليديا "وجرّ وراءه بحبل أحد معارفه بعدما وضع له شعرا مستعارا وقناعا بوجه ماكرون، في حي نيوكولن ثم وجّه له إهانات وإدعى توجيه ضربات له".
مونت كارلو الدولية/ أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة برلين تحقّق في مقطع "يوتيوب" فيه إساءة لماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.