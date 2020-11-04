شرطة برلين تحقّق في مقطع "يوتيوب" فيه إساءة لماكرون

أعلنت شرطة برلين، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، أنها تحقق في شأن مدوّن عبر "يوتيوب" نشر تسجيل فيديو يظهره متجولا في شوارع العاصمة الألمانية بزي عربي تقليدي وهو يجرّ ويجلد شخصا غطى وجهه بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت شرطة العاصمة الألمانية عبر "تويتر" أن المدوّن إرتدى زيا عربيا تقليديا "وجرّ وراءه بحبل أحد معارفه بعدما وضع له شعرا مستعارا وقناعا بوجه ماكرون، في حي نيوكولن ثم وجّه له إهانات وإدعى توجيه ضربات له".

مونت كارلو الدولية/ أ ف ب