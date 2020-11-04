كتبت شرطة سياتل الأمريكية في ولاية واشنطن، على تويتر "تم القبض على ثمانية أشخاص اليوم لعرقلة المشاة وعرقلة حركة المرور والاعتداء على ضابط والقيادة المتهورة وإحداث أضرار جنائية".
و قام سكان مدينة سياتل، الذين خرجوا للتظاهر ليلة الانتخابات الأمريكية،اليوم الأربعاء، بإغلاق الطرق في المدينة؛ وأعلنت الشرطة المحلية عن اعتقال ثمانية محتجين، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وبحسب الشرطة، فقد جرت مظاهرتان في المدينة، وبدأ المشاركون في إحداهما بوضعحواجز على الطريق ورمي أشياء مختلفة. وتم اعتقال رجل بدأ بضرب عداد موقف السيارات بمطرقة. كما تم اعتقال سائق السيارة الذي تجاوز السياج الذي أقامه ضباط إنفاذ القانون.
وتجري في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات رئاسية، ويتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن على هذا المنصب. وهناك أيضا انتخابات للكونغرس.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. شرطة سياتل تعتقل متظاهرين أغلقوا الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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