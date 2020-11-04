صحيفة إماراتية: تركيا تصرعلى سلوكها العدواني تجاه معظم دول العالم

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن النظام التركي يصر عل سلوكه العدواني تجاه معظم دول العالم بعرقلة الاتفاقات وإشعال فتيل الحرب.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحياتها اليوم الأربعاء تحت تحت عنوان "من يدير حرب كاراباخ؟" إلى الأحداث الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان ودور تركيا فيها والتي تعمل على عرقلة كل اتفاقات الهدنة التي تم الاتفاق عليها لأنها هي التي أشعلت فتيل الحرب وأوقدت نارها.

وذكرت (الخليج) أنه لم يعد سراً أن من يتحكم بقرار الحرب والسلم في المواجهات

العسكرية المحتدمة بين أرمينيا وأذربيجان هي تركيا التي ترى أن الحرب هي حربها بالدرجة الأولى، لذا تعرقل كل اتفاقات الهدنة التي تم الاتفاق عليها، ومن بينها الهدنة الإنسانية الخاصة بتبادل الجرحى والقتلى، وعدم استهداف المدنيين.ولفتت إلى أنه لأن تركيا هي من أشعلت فتيل الحرب، وأوقدت نارها بمرتزقتها، ومهدت لها بمناورات عسكرية مشتركة مع باكو، وأرسلت جنرالاتها وجنودها للمشاركة في التخطيط والتعبئة والقتال، فهي من يقرر أن لا هدنة ولا حوار ولا مفاوضات، والمضي في الحرب حتى النهاية، رغم المخاطر التي تنجم عن مثل هذا السلوك، الذي قد يشعل حرباً إقليمية تتجاوز حدود أرمينيا وأذربيجان.واختتمت الصحيفة بالقول: "نحن أمام دولة مارقة، لا تلتزم بقرارات ولا بمواثيق، وتتجاهل النداءات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمينها العام جوتيريس، وكذلك دعوات العواصم العالمية لوقف القتال، وتجنيب الأبرياء مخاطر الحرب، وتصّر على انتهاج سلوك عدواني تجاه جيرانها في سوريا والعراق، وفي شرق المتوسط وجنوبه في ليبيا، وها هي تفتح جبهة جديدة في جنوب القوقاز".