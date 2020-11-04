أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، فى بيان لها "في 4نوفمبر، من الساعة 08:01 إلى الساعة 8:10 صباحا، تعرضت مواقع وحداتنا العسكرية الواقعة في منطقتي توفوز وأغستافا الأذربيجانيتين بشكل دوري لإطلاق نار من جانب العدو وذلك من جهة منطقة بيرد الأرمينية".
و أشارت الوزارة، إلى أن القوات المسلحة الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين،وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأوضح البيان أن "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية أطلقت نيرانها مرة أخرى على مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان من مدافع الهاون والأسلحة الرشاشة".
يذكر أن عدة أطراف دولية تعمل على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيثقامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 أكتوبر الماضي، أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.
واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.
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