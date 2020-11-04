النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

أنهى عدد من الولايات الأميركية تقديم صناديق الاقتراع حيث تم إغلاقها في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن وفقاً لسكاي

نيوز .

وقد تبينت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث

كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو وأهايو وأيوا ومونتانا وتكساس.

ومن ناحية أخرى تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا وولاية واشنطن وأوريغون وهاواي ومينيسوتا وأريزونا.