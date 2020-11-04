أنهى عدد من الولايات الأميركية تقديم صناديق الاقتراع حيث تم إغلاقها في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن وفقاً لسكاينيوز .
وقد تبينت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوثكارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو وأهايو وأيوا ومونتانا وتكساس.
ومن ناحية أخرى تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا وولاية واشنطن وأوريغون وهاواي ومينيسوتا وأريزونا.
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.