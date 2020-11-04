الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: سنلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات

قال الرئيس الأمريكى دونالدترامب، "سنلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات".

و تعهد ترامب، بمطالبة المحكمة العليا بالتدخل لمعرفة أسباب التأثير في الانتخابات غير الحاسمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ظهر ترامب أمام أنصاره في البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء وبكى على نتائج

الانتخابات ، ووصف العملية بأنها "تزوير كبير على أمتنا".

انتهت الليلة بمئات الآلاف من الأصوات التي لم يتم عدها ، ولا تزال النتيجة غير واضحة في الولايات الرئيسية التي يحتاجها إذا كان سيفوز على الديمقراطي

جو بايدن.

وحتى الآن، أعلنت حوالي 42 ولاية النتائج الأولية للاقتراع، وهي شبه نهائية، على الرغم من أنه ينتظر أن يتم استكمال فرز الأصوات التي تمت بواسطة البريد في عدد من الولايات.

وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب بواقع 235 مقابل 213 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.