أوكرانيا تسجل 9524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 وفاة

سجلت أوكرانيا 9524 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 420 ألفًا و617 شخصًا.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في تصريحات
وأضاف أن 199 شخصًا توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 7731، فيما تماثل 7 آلاف و536 شخصًا للشفاء.
وشهدت العاصمة كييف أكثر الإصابات الجديدة تليها منطقة خاركيف ثم دونيتسك وأوديسا ثم خميلنيتسكي.
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