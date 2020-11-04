ترمب: نستعد للاحتفال بالفوز

دونالد ترمب
شكر الرئيس الأميركي والمرشح للانتخابات الأميركية دونالد ترمب الدعم الكبير للشعب الأميركي، وقال: “لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات”. وأكد ترمب في مؤتمر صحفي أن النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال.
وأضاف: “لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة ونستعد للاحتفال بالفوز”. وأشار إلى أنه من الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا.
ولفت إلى أننا نتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات. ورأى أن من الصعب أن يلحق بنا المرشح جو بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها.
واعتر ترمب أن مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات. وأعلن فوزه في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، وقال: “نتقدم في بنسلفانيا بفارق هائل وسنفوز بهذه الانتخابات”.
وأضاف: “أعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات”. وانتقد ترمب تمديد التصويت في عدد من الولايات.
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