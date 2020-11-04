إليكم الولايات التي فاز بها ترامب حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن. وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب: – إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي – كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي – وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي – تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي – ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي – ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي – وايومينغ: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي – ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي – نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي – ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي – لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي – نبراسكا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي – داكوتا الشمالية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي – داكوتا الجنوبية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي – كانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي – يوتاه: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي – ميزوري: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي – فلوريدا: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أيداهو: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أوهايو: ( 18 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أيوا: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي – تكساس: ( 38 ) من أصوات المجمع الانتخابي – مونتانا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة

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