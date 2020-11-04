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جو بايدن
قال مرشح الجزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، جو بايدن، أنه يشعر بالثقة في الفوز ، وفي طريقه لربح الانتخابات.
وألقى بايدن خطابا قصيرا من ديلاوير، قال فيه “نحن في طريقنا لربح هذه الانتخابات، نحن نعلم بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ونتحلى بالصبر، وذلك حتى يتم احتساب الأصوات”.
وأضاف بايدن “نشعر بارتياح حول الوضع الذي نحن فيه، البعض قال إننا ربحنا أريزونا، ونشعر بارتياح بالنسبة لمنيسوتا، ولا زلنا ننافس في جورجيا، ونشعر بارتياح حول متشيغين وويسكونسون”.
وتابع المرشح الديمقراطي “وفي النهاية سنربح بنسلفانيا، وتحدثت إلى أناس في فيلادلفيا، قد نعلم النتيجة صباح الغد أو أطول من ذلك، وليس من حقي أو حق ترامب أن نعلن من يربح، ولكني متفائل بالنتيجة”.
واختتم بايدن كلمته قائلا “سنربح في النهاية”.
ورسميا، لا يعرف الفائز بنتيجة الانتخابات إلى أن تصادق كل ولاية على عدد الأصوات التي تم فرزها.
ونظرا للتأخير المتوقع في فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، فإن هذه المصادقة يمكن أن تستغرق أياما أو أكثر في بعض الأماكن.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: نحن في طريقنا لربح هذه الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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