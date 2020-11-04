أسوشيتيد برس تعلن فوز ترامب بولاية فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

اغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات

أعلنت وكالة أسوشتيد برس ، عن فوز مرشح الحزب الجمهوري الرئيس، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا، الثلاثاء، بعد سباق محتدم مع منافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الولاية التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي .

ولدى نيويورك (29) وفلوريدا (29) أكبر عدد من الأصوات في المجمع، بعد كاليفورنيا (55) وتكساس (38).

ونظرا لأهمية فلوريدا، صوت، ترامب، مبكرا منها، فيما قام الرئيس السابق، باراك أوباما، بالترويج لنائبه السابق، بايدن، في عدة تجمعات انتخابية بمدنها.

وتكمن أهمية فلوريدا كونها حاسمة بشكل كبير في فوز المرشحين، لأنها تتأرجح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تاريخيا، في الوقت الذي يكسب فيه كل حزب التأييد في ولايات محددة.

وفلوريدا رجحت كفة، ترامب، في انتخابات 2016 على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وسبق أن دعمت، أوباما، في انتخابات 2008، على حساب خصمه الجمهوري، جون ماكين، وهي تعد من أكبر الولايات المتأرجحة بين المرشحين.

ومنذ عقود سابقة، والمرشح الفائز بولاية فلوريدا، يفوز في الانتخابات الأميركية، وهذا ما يفسر أهمية هذه الولاية في السباق الرئاسي الكبير.

وكانت ولاية فلوريدا محل نزاع حاد في الانتخابات الرئاسية، عام 2000، بين الجمهوري جورج بوش الابن، ومنافسه الديمقراطي، آل غور.

وفاز، ترامب، حتى الآن بولايات نبراسكا (خمسة أصوات في المجمع الانتخابي)، ونيو ميكسيسكو (5) ولويزيانا (8) ووايومنغ (3)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وميسيسيبي (6) وآلاباما (9)، وويست فيرجينيا (5) وكنتاكي (8)، فيما فاز منافسه، بنيويورك (29)، وفيرجينيا (13) ورود آيلاند (4)، ونيوجيرزي (14)، وماساتشوستس (11)، وميريلاند (10)، وإلينوي (20)، وديلاوير (3)، وكونيتيكت (7) وكولورادو (9).

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.