شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: نعتقد أننا في طريقنا للفوز والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 اعتلى جو بايدن وزوجته جيل المنصة في مقر الحزب الديمقراطي في ديلاوير على صوت أبواق السيارات من جمهور المؤيدين.

"مساء الخير. صبركم جدير بالثناء" وأضاف: "نشعر بالرضا عن النتائج."

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