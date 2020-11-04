ترامب يفوز في ولايتي فلوريدا وتكساس لكن بايدن يبقى في الطليعة

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

فاز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في فلوريدا الولاية الحاسمة لإعادة انتخابه وتكساس معقل الجمهوريين اللتين كان خصمه الديموقراطي جو بايدن يأمل في انتزاعها منه، حسب شبكات "فوكس" و"إن بي سي" و"سي إن إن".



وتسمح فلوريدا لدونالد ترامب بالفوز بـأصوات 29 ناخبا جديدا.

أما تكساس هذه الولاية الجنوبية فتجلب لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين ما يرفع عدد هؤلاء إلى 213 نقابل 223 لبايدن.

كما فاز الجمهوري في ولايتي أيوا ومونتانا اللتين جلبتا له على التوالي ثلاثة وستة ناخبين إضافيين.

في المجموع، حصل دونالد ترامب على 213 ناخبا كبيرا على الأقل وربما 214 إذا فاز بجميع كبار الناخبين في ولاية نبراسكا. كما تشير قناة "فوكس" غلى فوزه في تكساس معقل الجمهوريين المتنازع عليه بشدة والذي من شأنه أن يمنحه 38 ناخباً آخر.

ومع ذلك ما زال منافسه الديموقراطي في الطليعة. وعند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش كان قد حصل على على 223 ناخبا. وتحدثت "فوكس" عن فوزه في ولاية أريزونا.

ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية اصوات 270 من كبار الناخبين.

وتشهد هذه الانتخابات أكبر منافسة في اقتراع رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.

ويفترض أن تحسم نتيجة الاقتراع الآن ولايات الوسط ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن. كما يمكن أن تغير كارولاينا الشمالية مسار الاقتراع.

وحتى قبل انتهاء فرز الأصوات الذي قد يستغرق أياما في بعض الولايات بسبب التصويت بالبريد ، أكد كل من المرشحين أنه في طريقه إلى الفوز.