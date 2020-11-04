شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن| ترامب: 213 صوتا / بايدن: 220.. والهدف هو 270 صوتا بالمجمع الانتخابي والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تستمر صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية بالإغلاق والكشف عن عدد أصوات "المجمع الانتخابي" لصالح كل من الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر حصيلة أولا بأول: وتوقع مؤشر CNN النتائج الآتية: - فوز بايدن في لونغ ايلاند (4 أصوات انتخابية) - فوز ترامب بتكساس (38 صوتا انتخابيا) - فوز كل من ترامب وبايدن بصوت لكل منهما في نبراسكا - فوز ترامب في مونتانا أظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات ميسوري وكنساس وأوتا وألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية ونيفادا (3 من أصل 5 أصوات للمجمع الانتخابي بالولاية). وحسب مؤشرات CNN، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات واشنطن وكاليفورنيا وأوريغون والينوي ونيوهامبشاير ونيو مكسيكو وكولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميريلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.

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