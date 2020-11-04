تعرف على نتائج الانتخابات الأمريكية حتى الآن

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

انطلقت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر لانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.



تلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

وفيما يلي آخر مستجدات عملية الانتخاب لحظة بلحظة:

* نتائج مجلس الشيوخ حتى الآن: 46 مقعدا للديمقراطيين 47 للجمهوريين مع عدم حسم 7مقاعد.

* مصادر أميركية ترجح فوز ترامب بأربعة من أصوات المجمع الانتخابي في نبراسكا مقابل صوت واحد لبايدن.

* مصادر أميركية: ترامب حصل على 50.6% وبايدن 48.1% في جورجيا مع فرز 91% من الأصوات.

* مصادر أميركية ترجح فوز ترامب بأربعة من أصوات المجمع الانتخابي في نبراسكا مقابل صوت واحد لبايدن.

*ترقب لنتائج ولايات بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا وميتشغن ويسكنسون.

* نتائج مجلس الشيوخ حتى الآن: 46 مقعدا للديمقراطيين 46 للجمهوريين مع عدم حسم 8 مقاعد.

* ترامب يفوز بولاية تكساس و 38 صوتا في المجمع الانتخابي.

* بايدن يفوز بولاية أريزونا و 11 صوتا في المجمع الانتخابي.

* ترامب: حققنا انتصارا كبيرا وسألقي كلمة الليلة.

* ترامب يتهم الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات.

* ترامب يفوز بولاية فلوريدا و29 صوتا في المجمع الانتخابي.

* ترامب يفوز بولاية مونتانا و 3 أصوات بالمجمع الانتخابي.

* ترامب يفوز بولاية أيوا و 6 أصوات في المجمع الانتخابي.

* بايدن يفوز بولاية مينسوتا و10 أصوات في المجمع الانتخابي.

* بايدن يفوز بولاية هاواي و4 أصوات في المجمع الانتخابي.