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ترامب يفوز في أيوا .. وبايدن يقتنص مينيسوتا

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أعلنت وكالة "أسوشييتد برس"، أن دونالد ترامب فاز بولاية أيوا، وهي ولاية أخرى فاز بها في عام 2016 وكان يحتاج إلى الفوز بها مرة أخرى.

وفي المقابل فاز المرشح الديمقراطى، جو بايدن بولاية مينيسوتا وأصواتها الانتخابية العشرة. ورفع بايدن عدد أصواته الانتخابية إلى 223 ، مما يعني أنه يتعين عليه الحصول على 47 آخرين للفوز بالرئاسة.

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