شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفوز في أيوا .. وبايدن يقتنص مينيسوتا والان نبدء بالتفاصيل
وفي المقابل فاز المرشح الديمقراطى، جو بايدن بولاية مينيسوتا وأصواتها الانتخابية العشرة. ورفع بايدن عدد أصواته الانتخابية إلى 223 ، مما يعني أنه يتعين عليه الحصول على 47 آخرين للفوز بالرئاسة.
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