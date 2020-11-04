شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تضع تحذيرا على تغريدة لترامب باعتبارها مضللة والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة تويتر أن تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" قد تكون مضللة.

وذكرت الشركة اليوم الأربعاء "وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات ".

وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر اليوم الأربعاء "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا" دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.