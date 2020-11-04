شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تضع تحذيرا على تغريدة لترامب باعتبارها مضللة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشركة اليوم الأربعاء "وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات ".
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر اليوم الأربعاء "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا" دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.
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