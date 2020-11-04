شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب محافظة جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من ، أحمد خليل وجيه وحاتم عمر سليمان ومحمد فيصل رجا ، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

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