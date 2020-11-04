شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الديموقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات ولن نسمح لهم بذلك والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه بمحاولة "سرقة الانتخابات"، دون أن يقدم دليلا. وقال إنه يعتزم إلقاء خطاب قريبا. وكتب ترامب، على وقع تويتر، بعد فترة من الصمت عن التغريد استمرت لعدة ساعات، :"لقد وصلنا إلى مستوى /كبير/، لكنهم يحاولون /سرقة/ الانتخابات. لن نسمح لهم أبدا بذلك. لا يمكن الإدلاء بالأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع!". وكتب في تغريدة ثانية :"سأدلي ببيان الليلة. فوز كبير!".

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