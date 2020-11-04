شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نحن على وشك الفوز بالانتخابات الأمريكية والإعلان سيستغرق مزيداً من الوقت والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات. وفي كلمة لأنصاره قال بايدن: "نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات لكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل".

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