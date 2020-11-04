شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز بكاليفورنيا ويسجل 207 أصوات بالمجمع الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت شبكتا إيه بي سي نيوز وان بي سي أنه من المتوقع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا ، أكبر ولاية في الولايات المتحدة ، بجانب ولايتي أوريجون وواشنطن، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور النتائج في الساحل الغربي.

وأفادت شبكة سي بي إس أيضا بأنه من المتوقع فوز بايدن بولاية كاليفورنيا، كما قالت إنه من المتوقع أن يفوز بولاية نيو مكسيكو.

وأظهرت التوقعات الإعلامية أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية إيداهو، ليواصل كسب الزخم في المناطق الواقعة بوسط البلاد.