شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز بكاليفورنيا ويسجل 207 أصوات بالمجمع الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت شبكة سي بي إس أيضا بأنه من المتوقع فوز بايدن بولاية كاليفورنيا، كما قالت إنه من المتوقع أن يفوز بولاية نيو مكسيكو.
وأظهرت التوقعات الإعلامية أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية إيداهو، ليواصل كسب الزخم في المناطق الواقعة بوسط البلاد.
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