شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن: نعتقد أننا في طريقنا للفوز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتلى جو بايدن وزوجته جيل المنصة في مقر الحزب الديمقراطي في ديلاوير على صوت أبواق السيارات من جمهور المؤيدين.



"مساء الخير. صبركم جدير بالثناء" وأضاف: "نشعر بالرضا عن النتائج."

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