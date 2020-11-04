شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يتلقى جرعة من لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات، مشيداً سموه بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، جاء ذلك بمناسبة تلقي سموه جرعة من لقاح الفيروس.



وقال على «تويتر»: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

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