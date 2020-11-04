بلدة نيوزيلندية تطفئ أنوارها لإنقاذ طائر مهدد بالانقراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم بلدة صغيرة في نيوزيلندا إطفاء أنوار شوارعها خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لحماية طائر "ويستلاند"، وهو طائر بحري مهدد بالانقراض.



وذكرت هيئة النقل في البلاد ، واكا كوتاهي ، الأربعاء، أنها ستحاول إطفاء أنوار الشوارع على امتداد 3.4 كيلومتر من الطريق السريع في بوناكايكي، على الساحل الغربي لـ "ويست آيلاند".

وأضافت الهيئة أنه سيتم إطفاء الأنوار يوم الأحد، لتعود مجددا في العام الجديد.

يشار إلى أن موقع التكاثر الوحيد لذلك النوع من الطيور هو امتداد الأحراش الساحلية لسفوح باباروا بالقرب من بوناكايكي.

ويقول مسؤولون محليون إن تلك الطيور يمكن أن تصاب بالارتباك نتيجة الأنوار الساطعة، مما يجعلها تسقط على الأرض وتتعرض للخطر.