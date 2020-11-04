الإنتخابات الامريكية.. ترامب يتقدم في 3 ولايات حتى الآن

أعلنت وكالة أسوتشيسد بريس، عن تقدم الرئيس دونالد ترامب في ولاية كنتاكي الأمريكية، في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

من جانبها، أعلنت فوكس نيوز عن تقدم الرئيس ترامب على جو بايدن، في ولايتي إنديانا ونيوهامشير.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وضعنا جيد على مستوى الولايات”.

وبدأت ولايات إنديانا وكنتاكي إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات الأمريكية، حيث أغلقت أولى مراكز الاقتراع شرق الولايات المتحدة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.