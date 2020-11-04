أعلنت وكالة أسوتشيسد بريس، عن تقدم الرئيس دونالد ترامب في ولاية كنتاكي الأمريكية، في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
من جانبها، أعلنت فوكس نيوز عن تقدم الرئيس ترامب على جو بايدن، في ولايتي إنديانا ونيوهامشير.
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وضعنا جيد على مستوى الولايات”.
وبدأت ولايات إنديانا وكنتاكي إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات الأمريكية، حيث أغلقت أولى مراكز الاقتراع شرق الولايات المتحدة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتخابات الامريكية.. ترامب يتقدم في 3 ولايات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.