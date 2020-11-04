دونالد ترامب يقول إنه يحقق انتصارًا كبيرًا في نتائج الانتخابات التي يتم الإعلان عنها حاليا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحقق انتصارًا كبيرًا في نتائج الانتخابات التي يتم الإعلان عنها حاليا



وأضاف ترامب أنه "لن سمح لهم بسرقة الانتخابات "، في إشارة إلى معكسر الجمهوريين المنافس في الانتخابات.

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 20 ولاية:

وهي: فلوريدا، ومينيسوتا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، مونتانا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 15 ولاية:

وهي فيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، والعاصمة واشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا.

وبعد فرز نحو 122 مليون صوت حصل بايدن على 223 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 174 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.