شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز بولاية هاواي ومينسوتا والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 أعلنت ولاية هاواي فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الولاية وحصوله على أربعة أصوات في المجمع الانتخابي، كما فاز بولاية مينسوتا و10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وتشير النتائج الأولية حتى الآن بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل من: فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ديلاوير: ( 3 ) - ميريلاند: ( 10 ) - نيوجيرسي: ( 14 ) - العاصمة واشنطن: ( 3 ) - كونيتيكت: ( 7 ) - إيلينوي: ( 20 ) - رود أيلاند: ( 4 ) - نيويورك: ( 29 ) - نيو مكسيكو: ( 5 ) - كولورادو: ( 9 ) - كاليفورنيا: ( 55 ) من أصوات المجمع الانتخابي - أوريغون: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

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