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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صفعة شعبية عربية في وجه أردوغان المتضخم والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
أساء إلى شعوب المنطقة العربية قبل حكوماتها، فكان أن قاطعوا منتجاته وردّوا إليه بضائعه، وجعلوه من الخائبين.
بداية الصفعة جاءت من الرياض.. انتشرت هذه الوسوم على نحوٍ بلغ المرتبة الثالثة عالمياً في التداول، وواصل تصدره في شرق العالم العربي وغربه.
ما عادت هذه المتاجر تعرض سلعاً تركية، وما عاد أبناء المملكة والمقيمين فيها، يرغبون برؤية هذه المنتجات أو اقتنائها في بيوتهم.
أمّا البدائل فهي وطنية ومستوردة من دول شقيقة وصديقة..تُظهر هذه المحال توفرّها بجودة، يقول المتبضعون إنها أفضل من تلك التي كانت تملأ المتاجر الكبيرة والصغيرة، والمقاهي المنتشرة في غير مكان.
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