شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تعلن فوزه في ولاية فلوريدا والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ المرشّح الجمهوري الساعي لتجديد فترته الرئاسية فاز مساء الثلاثاء في ولاية فلوريدا التي تُعتبر أساسية لإعادة انتخابه، في نتيجة لم تؤكّدها أيّ من وسائل الإعلام الأساسية في البلاد.

ووفقاً لتقديرات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز في الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ الأربعاء) استناداً إلى نتائج فرز 91% من الأصوات في فلوريدا، فقد حصل ترامب على 50,6% من الأصوات، مقابل 48,4 لمنافسه الديموقراطي جو بايدن. وبذلك تكون لدى الرئيس فرصة بنسبة 95% للفوز بهذه الولاية. وإذا لم يفز الملياردير الجمهوري بفلوريدا وناخبيها الكبار الـ29، تُصبح فرصه صعبة للغاية للبقاء في البيت الأبيض. وكانت ولاية فلوريدا محلّ نزاع حادّ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة: فقد سمحت بشكل خاص للمرشح الجمهوري جورج بوش الابن بأن يفوز في العام 2000، كما أعطت الفوز لترامب على هيلاري كلينتون في العام 2.

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