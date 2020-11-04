حتى الآن.. بايدن يتقدم على ترامب في الانتخابات الأميركية

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، بـ223 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 174 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتدس برس.

وقال نائب مدير حملة جو بايدن على تويتر إن الديمقراطيين سينتصرون في السباق الرئاسي، في حين قالت مراسلة الجزيرة إن مصادر في البيت الأبيض أكدت أن ترامب سيتحدث في وقت لاحق، كما أكد مسؤولون في حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه من المتوقع أن يلقي بيانا الليلة.



وتظهر النتائج الأولية فوز ترامب بولايات فلوريد (29 صوتا في المجمع الانتخابي)، أوهايو (18 صوتا في المجمع الانتخابي)، وولاية أيوا (6 صوتا في المجمع الانتخابي)، كما تظهر النتائج الأولية فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي (4 صوتا في المجمع الانتخابي).

جاء ذلك إثر فوز بايدن بولايات هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو ونيو هامبشاير وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وهاواي ومينسوتا.



مقابل فوز ترامب بولايات أخرى هي فلوريدا كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا وكنساس وميسوري وإيداهو وأوتاه.

والنتائج حتى الآن ليست مفاجأة؛ إذ يعد بايدن قويا جدا في الولايات التي سارت لصالحه، كما أن ترامب قوي في الولايات التي فاز بها.

وبذلك، ضمن بايدن 213 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشاير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريجون (7) وواشنطن (12).

بينما حصد ترامب 113 صوتا بالمجمع هي حصة ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).

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وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن بايدن، يملك حظوظا واسعة.

إلا أن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعا ما للديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن الجمهوري دونالد ترامب هو من فاز في النهاية.

ترامب يتقدم بولايات رئيسية

ويتقدم حتى الآن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب على منافسه جون بايدن، في ولاية تكساس، وذلك بعد فرز أكثر من 85% من أصوات الناخبين فيهما.

وبحسب أرقام شبكة فوكس نيوز، فإن ترامب تقدم على بايدن في ولاية أوهايو بفارق كبير بعد فرز 87% من الأصوات بالولاية.

كما حصل المرشح الجمهوري على 50% في ولاية نورث كارولينا، مقابل 48.8% لبايدن، وذلك بعد فرز 92% من أصوات الناخبين.

وتتمتع الولايتان بعدد كبير من الأعضاء في المجمع الانتخابي الذي يتم من خلاله انتخاب الرئيس، بمقدار 18 و15 صوتا لكل ولاية على التوالي.

كما اقتنص ترامب حتى الآن ولايات رئيسية أخرى، مثل فلوريدا (تم فرز 91% من الأصوات) وتكساس (فرز 73%) اللتين لديهما 67 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد في عدد من الولايات، ولكنها أكدت أن حزبها يمكنه القول إنه حافظ على أغلبية في مجلس النواب

وأكدت أنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.