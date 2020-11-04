شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. ترامب يفوز بولاية مونتانا وأيوا وأوهايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية مونتانا مع 3 أصوات بالمجمع الانتخابي كما فاز بولاية أيوا مع 6 أصوات في المجمع الانتخابي، وبولاية أوهايو مع 18 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وفاز المرشّح الجمهوري ترامب مساء الثلاثاء في ولاية فلوريدا التي تُعتبر أساسية لإعادة انتخابه. وتشير النتائج الأولية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الولايات : - إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي - كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي - وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي - أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي - تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي - أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي - وايومينج: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي - نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي - ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي - لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي - نبراسكا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي - داكوتا الشمالية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي - داكوتا الجنوبية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي - كانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي - ميزوري: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي - يوتاه: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي - فلوريدا: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

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